Sulz a. N. Zuflucht für fliegende Glücksbringer

Doch wie wurde der Nabu auf die Schwalbenfreundlichkeit in Glatt aufmerksam? Der Schwalbenbeauftragte des Nabu, Rudi Apel, berichtet, dass jemand Schwalben am Bach gesehen und es an den Nabu weitergeleitet habe. So sei der Kontakt entstanden, erklärt Apel. "90 Prozent bewerben sich selbst um die Auszeichnungen", weiß der Schwalbenbeauftragte.

Der Nabu kümmere sich bereits seit vielen Jahren um das gefährdete Leben der Schwalben. Besonders das Nahrungsangebot werde immer knapper, so Apel. Deshalb habe der Nabu die Kampagne "Schwalbenfreundliches Haus" ins Leben gerufen. "Hier weht der Geist von Lina Hähnle", so Apel. Die Sulzerin habe den Schutz der Vögel aus der Taufe gehoben, weiß der Schwalbenbeauftragte. Die Gründerin des Nabu gilt als "Deutsche Vogelmutter".

Das Schloss in Sulz-Glatt sei nicht das erste Haus, das ausgezeichnet werde, aber das erste Schloss, sagt Apel. 1300 Häuser wurden seit dem Start der Aktion im Jahr 2010 ausgezeichnet. Lothar Ellinger von der Nabu-Ortsgruppe Sulz/Oberndorf weist darauf hin, dass sich auch Bergfelden an der Aktion beteiligt habe. "Aber es gibt noch Luft nach oben", so Ellinger. Insgesamt sei der Schwalbenschutz im ländlichen Raum leichter zu gewährleisten als in Städten.

Am Glatter Schloss gibt es oberhalb des Balkons unter dem mit Biberschwanzziegeln gedeckten Dach inzwischen 30 Schwalbennester. Die Nester durften auch nach der Renovierung 1982 bleiben, heißt es in der Pressemitteilung des Nabu Baden-Württemberg.

Dass sie geduldet werden, sei nicht selbstverständlich, weiß Uwe Prietzel, der Geschäftsführer des Nabu Baden-Württemberg. "Die Vögel setzen Kot ab, das könnte ja Gäste des Museums stören", so Prietzel.

Museumsleiter Cajetan Schaub winkt da allerdings ab und sagt: "Ich unterstütze den Schutz der Schwalben voll und ganz". Die Plakette hängt jetzt im Innenhof des Schlosses.

"Im Namen des Nabu bedanke ich mich für die Duldung der Schwalben im Schloss", so Apel bei der Übergabe der Urkunde an Ortsvorsteher Pfister. "Ich hoffe, dass die Glücksbringer bei uns bleiben und nach dem Winter wieder zurück in ihre Nester am Schloss finden", so Pfister.

Weitere Informationen: www.NABU-BW.de/schwalbenfreundlicheshaus