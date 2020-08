Sulz a. N. ZDF-Krimi wird derzeit in Hopfau gedreht

Eric Seeger hat von seiner Tankstelle aus beobachtet, wie Harleys in die Au hereingefahren sind. Die Szene sei mehrfach wiederholt worden. Gestört oder beeinträchtigt fühlt sich der Tankstellenbesitzer nicht. "Arg viel bekommen wir nicht mit", meint er. Die Beeinträchtigungen durch die zeitweisen Sperrungen und die Parkplatzbelegung hält auch der Ortsvorsteher für erträglich. Zu Behinderungen sei es nicht gekommen.

Mutschler schaut sich, wie er zugibt, nur die etablierten Krimis im Fernsehen an. Der zweiteilige Schwarzwaldkrimi des ZDF "Und tot bist du" im vergangenen Jahr hat ihn nicht interessiert. Die neue Folge werde er sicher anschauen. Rolf Springmann hat vom Amselweg aus noch wenig von den Dreharbeiten mitbekommen. Er nimmt’s gelassen, dass er seine geplante Radtour wegen der Sperrung des Rainwegs ändern muss. Ob der Film etwas fürs Image des Ortes bringt, bezweifelt der frühere Stadtrat.

Polizeiautos stammen aus der Requisite

Uwe Vincon aus Hopfau, Polizeisprecher in Konstanz, kommt gerade vom "Set" am Hopfauer Friedhof zurück. Er ließ sich bestätigen, dass die Polizeiautos aus der Requisite stammen. Anfragen, ob die Polizei mitwirke, gebe es immer wieder. Bei Absperrungen sei man behilflich. "Wir stellen uns aber nicht für Dreharbeiten zur Verfügung. Wir haben andere Aufträge", betont er. Die Aufnahmen am Friedhof seien interessant gewesen. Auch beim Duttenhofer’schen Hofladen wurde gefilmt. Das Gebäude habe etwas Uriges und sei seit sicher mehr als 40 Jahren unverändert, meint Vincon. So idyllisch es im Glatttal ist: Auf die Idee, dass die Produktionsfirma des ZDF nach Hopfau kommt, wäre er nicht gekommen. Aus der Praxis heraus hätte er, wie er meint, genug Kriminalfälle, die sich für Drehbücher eigneten. Er ist froh, dass der Kriminalfilm nicht authentisch sei. Im Schwarzwaldkrimi "Und tot bist du" waren Jessica Schwarz als Kommissarin Maris Bächle und Max von Thun als Kommissar Konrad Diener die Hauptdarsteller. Das Ermittler-Duo leitete im Film die Mordkommission Freudenstadt. Die Handlung spielte auf zwei Zeitebenen: in der Zeit der französischen Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg und in der Gegenwart. Der an 45 Drehorten spielende Zweiteiler brachte dem ZDF eine Einschaltquote von mehr als 19 Prozent ein.