Sulz a. N. Zahl der Straftaten über dem Landesdurchschnitt

Einen deutlich rückläufigen Trend weisen die Fallzahlen bei Betäubungsmittel-Delikten auf. Diese gingen von 65 auf 38 Fälle zurück (minus 42 Prozent).

Auch schwerer Diebstahl kam nicht mehr so häufig vor: Hier ergab sich ein Rückgang von 56 auf 38 Fälle. Seit Jahren rückläufig sind die Wohnungseinbrüche, in Sulz von fünf auf zwei. Bei der Polizei gebe es eine Gruppe, die sich speziell um diese Einbrüche kümmere, informierte Effenberger. Er wies auch auf die Sicherheitsmesse in Sulz hin, die dafür ebenfalls einen Beitrag leistete. Norbert Burkhardt betrachtete die Entwicklung der Straftaten in den Stadtteilen, die dort teils stark zunahmen. Beispielsweise in Fischingen: Dort kam es zu einer Erhöhung von sieben auf 19 Fälle. Das sei mit Nachbarschaftsstreitigkeiten zu begründen, sagte Burkhardt. Die Straftaten stiegen auch in Holzhausen (von elf auf 24), Renfrizhausen (von neun auf 18), Sigmarswangen (von eins auf 15) und Hopfau (von drei auf 13) an. Kriminalitätsschwerpunkte konnte Burkhardt in den Stadtteilen jedoch nicht ausmachen.

Mehr männliche als weibliche Tatverdächtige

Von den insgesamt 231 Tatverdächtigen 2017 (2016: 221) in Sulz waren 175 männlich und 42 weiblich. Erwachsene waren es 176, Kinder neun, Jugendliche 18 und Heranwachsende 28. Nichtdeutsche Tatverdächtige waren es 50 (knapp 22 Prozent). Deren Anteil im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen liegt bei 33 Prozent. Sulz sei unauffällig, sagte Effenberger. Die Straftaten 2018 gingen im Vergleichszeitraum des Vorjahrs von 96 auf 87 zurück.

Das Polizeirevier Oberndorf hat 39 Beamte, davon sind fünf in Sulz. Ein Polizist werde ab dem 1. Mai das Revier verlassen. Effenberger befürchtet, dass in den nächsten drei bis vier Jahre die Personalprobleme bestehen bleiben.