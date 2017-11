Sulz a. N. Zahl der Raser doch geringer als erwartet

Sulz-Dürrenmettstetten. Ganz so schnell, wie mancher vermutet, wird an allen drei Ortseingängen in Dürrenmettstetten nun doch nicht reingefahren. Ortsvorsteher Robert Trautwein stellte in der letzten Sitzung des Ortschaftsrats vor der Winterpause die Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessungen vor.