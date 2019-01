Sulz a. N. Wössner-Tor endgültig geschlossen

Wenn Käufer die Möbel nicht selbst abholen konnten, hat Rolf Rieder sie ausgefahren. Die Kunden seien von der Qualität begeistert gewesen, hat er da mitbekommen. Auch nach 30 Jahren seien die Eckbänke nicht kaputt gegangen. Die Zufriedenheit war zuletzt nicht mehr so groß. Die Produktion in Bosnien habe nicht funktioniert, Wössner sei aus dem Möbelhäusern "rausgeflogen". Ein Teil der in Osteuropa hergestellten Möbel kam als zweite Wahl nach Sulz. Der Fachmann hat sofort erkannt, welche Bank in Sulz beziehungsweise in Bosnien gefertigt worden war. "Dort haben sie nicht so schön gearbeitet wie unsere Polsterer", sagt Rieder. Das haben die Kunden schließlich auch gemerkt. Wenn sie nicht die gewohnte Qualität bekämen, so Rieder, dann wollten sie lieber andere Möbel kaufen, die nicht so teuer seien.