Sulz a. N. Wie es gelingt, über den christlichen Glauben zu reden

"So ist das eine echt runde Sache geworden", freuen sich die Beteiligten. Angesprochen und eingeladen sollen sich alle fühlen, denen es ebenso geht, wenn sie auf ihren Glauben angesprochen werden. Zusammen könne man lernen und üben, wie das gehen könnte, mit anderen über den eigenen Glauben zu reden.

Wieso das überhaupt eine Herausforderung ist, wird gleich am ersten Abend zum Thema. Der ist am Freitag, 8. Februar, ab 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Renfrizhausen. Am Sonntag, 10. Februar, feiern die Christen aus allen drei Kirchengemeinden um 10.30 Uhr einen "gemeinsam feiern" Gottesdienst im evangelischen Gemeindehaus in Empfingen. Dabei geht es um die Schlagworte, die man immer wieder zu hören bekommt. Das wird bei einem lustigen kurzen Theaterstück dargestellt. Die Vitamin-C-Band ist auch dabei, anschließend wird ein einfaches Mittagessen angeboten. An den folgenden Freitagen, 15. und 22. Februar, geht es thematisch um Lebensthemen und Glaubensthemen und darum, persönlich vom Glauben zu reden und über eigene Glaubenserfahrungen zu berichten.