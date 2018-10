Sulz a. N. Wie ein Spiel mit Raum und Klang

Es war dem Engagement des Vereins Berneuchener Haus und des vierköpfigen Ensembles Schola Gregoriana Kirchpergensis mit Leiter David Bosch zu verdanken, dass die Besucher des Benefizkonzerts zugunsten der Finanzierung des Umbaus der Oberen Scheuer im Berneuchener Haus einen ganz besonderen Abend erleben durften. Unter dem Motto "Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt" erklangen Psalmvertonungen vom Mittelalter bis heute. Es war wie ein Spiel mit Raum und Klang.

Die auf mittelalterliche Musik spezialisierte Schola mit Paul-Leon Meisel, Dennis Meisel, David Bosch und Florian Bosch kam mit wenigen Tönen aus, verzichtete auf Orgelbegleitung und sang schlicht, aber mit reichlich Klangfarbe in den Stimmen. "Freuet euch mit Jerusalem", umriss Matthias Gössling, geistlicher Leiter der Einrichtung, das Herzstück des gut 90-minütigen Programms. Er zog auch gleich Parallelen: Man warte derzeit sehnlichst auf den Beginn der Ausbauarbeiten der leerstehenden Oberen Scheuer, in der vier neue Tagungsräume auf zwei Geschossen entstehen sollen. "Wir wollen uns freuen, weil unsere Baustelle bald wirklich Baustelle sein wird", so der Pfarrer zuversichtlich.

Schon im Vorraum der kleinen Kirche balancierte das Ensemble feinfühlig zwischen den Klangfeldern, als es den Psalm 122 "Laetare Jerusalem" (Freue dich Stadt Jerusalem) anstimmte. Dann führten die Sänger, mal mehrstimmig, mal solistisch, einen spannenden Monolog, als sie die Psalmen "Selig, die in deinem Haus wohnen", "In Zion geboren" und den Choral "By the Waters of Babylon" von Philip Hayes im Altarraum intonierten. Der Gesang schwebte ins Gewölbe der Kirche empor, während die Besucher andächtig diesem spirituellen Wohlklang lauschten. Besonders schön erklangen die Worte des 90. Psalms "Tausend Jahre sind vor dir" von Emmanuel Vogt. Hohe Konzentration erforderten die Antwortpsalmen und Rufe zum Palmsonntag "Deus, Deus, Meus". Die spartanische Melodie lenkte die ganze Aufmerksamkeit der Zuhörer auf den im Programmheft abgedruckten Text. Bei "Der Herr ist mein Hirte" nach Rudolf Thomas wurde deutlich, wie sehr das Quartett seit seiner Gründung im Jahr 2015 in der Musik miteinander verbunden ist und mit welcher Leidenschaft sich die Sänger gegenseitig ergänzen und unterstützen. Geheimnisvoll, leise, entrückt stimmten die Sänger den Psalm 141 "Wie Weihrauch steige ich auf" an. Tatsächlich lag ein Weihrauchduft in der Luft.