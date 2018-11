Sulz a. N. Wie Detektive auf der Suche nach Rissen und Beulen

Seit einer Woche arbeiten die drei jungen Frauen im Museum. Sie studieren an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und belegen dort den Studiengang Restaurierung und Konservierung von Gemälden.

Kunsthistorisch sei die Sammlung erfasst, aber noch nicht restauratorisch, das sei hier zunächst ihre Aufgabe, erklären sie. Wie geht so etwas? Vorsichtig nehmen feine Hände in schwarzen Nitrilhandschuhen ein Kunstwerk von der Wand und stellen es auf eine Staffelei. Wie sitzt das Bild im Rahmen? Vorder- und Rückseite werden fotografiert, und nun beginnt die Feinarbeit. Ganz genau betrachten die Studentinnen den Rahmen. Ist er stabil oder beschädigt er das Bild? Helle Aufregung herrscht bei einer Aufhängung, die auf dem Bild angebracht ist und nicht auf dem Rahmen. Die Studentinnen sehen schon eine mögliche Beschädigung vor sich. Die Rückseite, also der Bildträger, wird genau unter die Lupe genommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Holzrisse, Ausbrüche, Beulen oder Risse im Gewebe, wenn es sich um einen textilen Bildträger handelt, können so wahrgenommen werden.

Auf der Vorderseite verschaffen sich die angehenden Restauratorinnen zunächst einen Eindruck von der Malschicht mit visuellem Licht, dann beginnt die Detektivarbeit mit UV-Licht. Deutlich sichtbar werden nun Auffälligkeiten wie Ausbrüche, Verfärbungen, Retuschierungen oder der schlechte Zustand des Firnisses. Auffälligkeiten werden fotografisch dokumentiert, tabellarisch festgehalten und in die bestehende Datenbank der Bauernfeindsammlung eingepflegt.