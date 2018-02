Sulz a. N. Wickel helfen gegen Erkältungen

Sulz-Mühlheim. Winterzeit – Erkältungszeit: Was tun? Da kam der Vortrag der Landfrauen des Sulzer Sprengels gerade recht. Der befasste sich mit "Heilende Wickel und andere Anwendungen der Naturheilkunde". Neben der Referentin Annette Elben konnte die Vorsitzende Doris Haberer im "Rössle" in Mühlheim 45 Teilnehmerinnen begrüßen. Elben ist Krankenschwester, ist in der Palliativpflege tätig und Fachfrau für Wickel und Auflagen.