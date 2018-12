Sulz a. N. Wichtig ist die gemeinsame Mission

Sulz (ah). Die rund 30 Interessierten im Bürgersaal des Rathauses holten sich an den Tischen, an denen die amtierenden Gemeinderäte der vier Fraktionen CDU, SPD, GAL und Freie Wähler ihre Erfahrungen preis gaben, viele Informationen. Aufgaben gibt es genug, das war von Robert Trautwein (CDU), Klaus Schätzle (SPD), Cornelia Bitzer-Hildebrand (Freie Wähler) oder auch Heidi Kuhring (GAL) zu hören, die sich gerne in der Kommunalpolitik eingebracht haben, Verantwortung übernahmen.

Doch es gibt auch andere Möglichkeiten der Teilhabe: Innerhalb der Stadt werden Mentoren ausgebildet, die sich ehrenamtlich um bürgerschaftliche Themen kümmern. Diese haben im Vorfeld der Veranstaltung "Sulz wählt" ihre Fühler nach Kandidaten ausgestreckt.

Bürgermeister Gerd Hieber leitete den Abend ein und stellte mit Hans-Ulrich Händel den Mann vor, der sich innerhalb der Stadt für das bürgerschaftliche Engagement stark macht und bereits die ersten Interessierten um sich geschart hatte. Nicht zum ersten Mal in Sulz war an diesem Abend Motivator Martin Müller. Dieser hatte ein recht schweres Paket geschnürt, das zunächst einmal eher Ängste weckte, als zu einer Kandidatur in einem kommunalpolitischen Gremium motivierte. Müller stellte alles vor, was ein Gemeinderat wissen könnte – wenn er denn perfekt sei. Angefangen mit dem Thema "Die Kommunen und das Recht" ging es neben dem Grundgesetzt auch um die Landesverfassung und die Gemeindeordnung. Die Aufgabenerfüllung im Rahmen der Gesetze sei sehr wichtig, ebenso zu wissen, dass die Kommunen Teil der Volkswirtschaft sind. Die Einnahmen der Gemeinden war ein wichtiges Thema.