Sulz a. N. Weiterer Corona-Fall im Kindergarten Schillerhöhe

Sulz - Das Gesundheitsamt Rottweil hat die Eltern der Schillerhöhe-Kindergartenkinder am Donnerstag über den positiven Corona-Test einer Erzieherin telefonisch informiert. Am Freitag folgte die Verfügung des Sulzer Ordnungsamts, dass die in der Einrichtung betreuten Kinder der "häuslichen Absonderung in der Wohnung" bis frühestens 19. Oktober unterlägen.