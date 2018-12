Sulz a. N. Weihnachtslieder kräftig mitgesungen

Er begrüßte die Gäste und hatte zum Auftakt eine Weihnachtsgeschichte die zum Nachdenken anregen sollte. Rainer Flaig stimmte gleich im Anschluss die ersten Weihnachtslieder an. Die Texte wurden kräftig mitgesungen. Zu Gast in der Panoramahalle war auch Pfarrerin Stefanie Fritz. Sie ging auf die aktuelle Zeit ein, in der die Engel Hochkonjunktur haben. Die Pfarrerin hatte mehrere Engel dabei und endete mit der Bitte, dass die Menschen die Augen offen halten, um zu erkennen, wenn ihnen ein Engel begegnen sollte.

In diesem Jahr mit dabei war die Adventsgemeinde Holzhausen, die Weihnachtslieder mit der Flöte, der Geige und dem Keyboard spielte. Im Hintergrund war schon der Nachwuchs des Ortes zu hören. Die Schulkinder, unter der Leitung von Schulleiter Siegbert Supper und Lehrerin Dorothea Schrön, freuten sich darüber, dass sie einen Auftritt hatten. Nach "Kling, Glöckchen Klingeling", "Feliz Navidad" und "We wish you a Merry Christmas" war "In der Weihnachtsbäckerei" der Höhepunkt.

Es ging munter weiter. Die Kinderturngruppe des FC Holzhausen zeigte Übungen, bei denen die Kinder auch ihre Eltern oder Oma und Opa mitnehmen durften. Dazu wurden akrobatische Übungen präsentiert. Mit Weihnachtsliedern, gespielt von der Instrumentalgruppe der Adventsgemeinde und von Rainer Flaig, endete ein gemütlicher Nachmitta. Die Gäste nahmen gerne die Angebote des FC Holzhausen an und tauschten sich in gemütlicher Runde gerne aus.