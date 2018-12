Sulz a. N. "Wehrstein" in gedruckter Version erhältlich

"Book on Demand" (BOD), was so viel wie "Buch auf Anforderung" heißt, hat sich seit ein paar Jahren im Buchmarkt etabliert.

Dabei werden keine Bücher "auf Halde" gedruckt und gelagert, sondern bei Bedarf gedruckt und verschickt. Selbst Buchhandlungen bedienen sich dieser Methode. Stolz präsentiert Gabi Kreher noch vor Weihnachten ihr erstes gedrucktes Werk. Für sich hat sie schon mal ein paar Bücher bestellt und vorrätig. In den Sulzer Buchhandlungen "Blass" und "Buchlese" liegen auch Exemplare bereit.

In dem Roman geht es um unerklärliche Krankheitsfälle und eine fantastische Zeitreise ins Mittelalter, um einen Mord aufzuklären und eine verhängnisvolle Prophezeiung zu ändern. Ein Roman für junge Erwachsene und Junggebliebene. Das Buch ist zum Preis von 12,90 Euro erhältlich.