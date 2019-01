Sulz a. N. Wegewart Günter Heer bekommt zwei neue Kollegen

Utzler erinnerte an den "Tag des Baumes", der in Oberndorf gefeiert wurde, den "Campus Galli", den Mehrtagesausflug ins Pitztal und die Tour auf den Feldberg. Auch das Programm an der Ravenna-Schlucht oder die Wanderungen im Schwarzwald und auf der Alb hätten den Teilnehmern viele schöne Stunden beschert, meinte er.

Zu den besonderen Terminen in diesem Jahr gehört die Ausfahrt in den Bregenzer Wald mit Schneeschuhlaufen. Aufgrund der neuen Mitglieder aus Bergfelden wird eine Wanderung im Bereich Bergfelden stattfinden. Auch die Aktion "Baum des Jahres" ist eingeplant. Dabei ist der Dornhaner Schwarzwaldverein Gastgeber.

Weitere Wanderungen und Ausflüge sind dem neuen Wanderführer zu entnehmen. Darin ist auch die Fahrradtour im Elsass zu finden, organisiert von Friedhelm Kopf. Das Pitztal steht in Zusammenarbeit mit den Ortsgruppen Oberndorf und Horb erneut auf dem Plan.