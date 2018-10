Sulz a. N. Wasserfass sorgt für zusätzliche Löschkraft

Vier Minuten nach der Sirenenalarmierung traf die Abteilung am Einsatzort ein. Im Ernstfall wäre das ausladende Areal des Reiterhofes eine große Herausforderung für die Wehr, da auch Pferde gerettet werden müssten. Darauf wurde aber bei der Übung verzichtet.

Die Menschenrettung, die Vorrang vor den Tieren hat, so der Stadtbrandmeister Thorsten Schlotterbeck in seiner Manöverkritik, war knapp 20 Minuten später erfolgt. Schlotterbeck bescheinigte den Kameraden sowie der Jugendfeuerwehr, die für die Absicherung des Verkehrs verantwortlich war, eine sehr gute Arbeit. Imponiert habe ihm die Idee, ein Wasserfass einzusetzen.

Kommandant Daniel Kirschbaum erläuterte die Verbesserung der Wasserversorgung: Das Wasserfass sei so umgebaut, dass es an die Tragkraftspritze angeschlossen werden könne. Bei der Übung wurde es unter realen Bedingungen getestet. Elf Minuten später standen der Wehr dann 17 500 Liter Wasser zusätzlich zur Verfügung, die je nach Verbrauch mindestens zehn bis 30 Minuten ausreichen würden. Dies sei in Gebieten, in denen kein Löschwassernetz vorhanden ist, ein unschätzbarer Vorteil, so der Kommandant.