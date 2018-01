Sulz a. N. Was Blutegel so alles können

Sulz-Mühlheim. Kunigunde Schöllhammer aus Trichtingen, Heilpraktikerin für Psychotherapie HPG und begleitende Seelsorgerin, hielt einen Vortrag zum Thema "Blutegeltherapie – ein traditionelles Heilmittel in der modernen Humanmedizin".

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Doris Haberer ging diese auf die lange Tradition dieser Heilmethode ein, die bereits in den Schriften der Ayurvedischen Medizin aus dem 5. bis 4. Jahrhundert vor Christus vermerkt ist. Heute würden die Tiere weltweit in der Medizin eingesetzt, um Durchblutungsstörungen nach Haut- und Gewebetransplantationen und damit ein Absterben zu verhindern. Während man früher die Wirksamkeit der Therapie auf den Blutentzug, also einen Aderlass zurückführte, kennt man heute die antiallergenen, gerinnungs- und entzündungshemmenden Wirkstoffe Histamin und Hirudin. Daher kommt auch der Name "Hirudotherapie".

Die heilende Wirkung werde neben den drei Hauptindikatoren etwa noch bei Entzündungen der Haut, bei rheumatischen Erkrankungen, bei Wirbelsäulen- und Kreuzbeinsyndromen oder zur unterstützenden Behandlung von Bluthochdruck geschätzt. Die Frauen erfuhren auch, für wen so eine Behandlung nicht in Frage kommt. Bilder verdeutlichten die biologischen Merkmale der Egel.