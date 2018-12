Sulz a. N. Was Blasmusik vermag

Auf der Bühne hatte bereits die Jugendkapelle Marschalkenzimmern/Hopfau/Leinstetten mit ihrem Dirigenten Daniel Schrägle aus Hopfau Platz genommen, die derzeit 42 Jugendliche zählt. Sie eröffneten den Konzertabend mit "Circle of Life" aus dem Disney Film "König der Löwen". Durch das Programm führten Romina Pfau und Leonie Maier. Viele kurze und schöne Flöten- und Trompetensoli enthielt "Music of Carmen". In "The Marches of John Williams" fasste Johnnie Vinson vier berühmte Märsche zu einem Medley zusammen. Für den tollen Vortrag gab es stürmischen Beifall und als geforderte Zugabe das Weihnachtslied "All I want for Christmas is you".