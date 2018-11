Sulz (tz). Mit Hilfe eines Spezialfahrzeugs ist am Dienstagnachmittag die Waldhornbrücke in Sulz auf Schäden geprüft worden. Es handelte sich dabei um eine normale, in regelmäßigen Zeitabständen stattfindende Kontrolle des Regierungspräsidiums, war vor Ort zu erfahren. Das in Stuttgart stationierte Brückenkontrollfahrzeug befand sich zuerst in Oberndorf, bevor es nach Sulz kam. Ausgestattet ist es mit einer ausfahrbaren Schiene, auf der sich die Kontrolleure sicher bewegen können. Mit dem Hammer klopften sie das Mauerwerk der Waldhornbrücke ab, suchten nach Abplatzungen und Rissen. Das wird dokumentiert und mit vorhergehenden Kontrollergebnissen später verglichen. Die Straßenmeisterei sorgte für die Verkehrssicherheit.