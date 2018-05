Sulz a. N. "Wahnsinn Liebe" mit Sulzer Paar

Sie sind seit mehr als 40 Jahren ein Paar, obwohl es für ihre Liebe keine guten Startbedingungen gab, so die Pressemitteilung. Der neue Kollege, in den sich Martina Meuth damals verliebte, war nicht nur in festen Händen. Bernd Moritz Neuner-Duttenhofer stand auch kurz davor, Vater zu werden.

Heute sind die beiden nicht nur privat ein eingespieltes Duo, sondern auch beruflich: Seit 1988 stehen sie vor laufender Kamera gemeinsam am Herd und zählen zu den dienstältesten Fernsehköchen. Weitere Gäste sind Jessica Schulte am Hülse, Christina Förster und Nick Laurent sowie Psychologe Wolfgang Krüger.