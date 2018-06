Sulz a. N. Vorträge zu Fragen des Lebens

"Wir tun das", sagt Gemeindeleiter Michael Fronius, "weil der Glaube etwas mit unserem persönlichen Leben zu tun hat. Er ist nicht aus dem vergangenen Jahrhundert."

Die Abendveranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Impulstage sind eine bunte Veranstaltungsreihe für Jung und Alt und stehen unter dem Motto "Wesentliches entdecken". Dieses Anliegen wird in einer ungezwungenen Atmosphäre weitergegeben. Musikalische Beiträge und Vorträge zu wichtigen Fragen des Lebens sollen zum Nachdenken anregen. Die Freie Baptisten Gemeinde Sulz ist für ihre musikalische Ausrichtung bekannt geworden. Die Besucher dürfen auf verschiedene Stilrichtungen gespannt sein. Sowohl der Bläserchor, gemischte und jungerwachsene Chor als auch die Band werden sich am Programm beteiligen. Der Referent Michael Putzi wird während der gesamten Impulstage zu Themen Stellung nehmen und Fragen, Ängste und Probleme des Lebens ansprechen. Diese sollen im Lichte der Bibel beantwortet werden.

Außerdem sind noch folgende Sonderveranstaltungen geplant: Am Samstag, 16. Juni, ab 9.15 Uhr wird in der Stadthalle ein Frauenfrühstück mit Elfi Gerhardt aus Aichhalden zu dem Thema "Starkes Rückgrat – und den Mut gegen den Strom zu schwimmen." angeboten. Alle Frauen aus Sulz und Umgebung sind willkommen. (Es besteht auch ein Fahrdienst, Info unter Telefon 07454/15 88) Am Freitag, 22. Juni, wird ein Jugendgottesdienst um 19.30 Uhr gefeiert (Eintritt frei). Am Sonntag, 24. Mai, beginnt um 9.30 Uhr ein Familiengottesdienst mit Beteiligung, anschließend ist Mittagessen.