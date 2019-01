Sulz a. N. Vorträge und Nachtgebete zum Thema Flucht

Seit 2016 habe man sich ständig umorientiert. Nach wie vor gefragt seien aber Unterstützung bei der Arbeits- und Wohnungssuche.

Widmann glaubt, dass es nach der nächsten Europawahl weitere Veränderungen geben wird – aus seiner Sicht nicht unbedingt zum Positiven, was die Flüchtlingsarbeit betrifft. Dass durchaus etwas bewirkt werden könne, zeigt er an Beispielen auf. In Horb ist vor einem Jahr das Kunstprojekt "ARTpark" der Diakonie ins Leben gerufen worden. Dazu wird es in diesem Jahr wieder ein monatliches Programm mit Musik, Filmen und Theater geben. Das seien Angebote für Kunstinteressierte. Es komme zu Kontakten und Gesprächen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen. "Das ist ein Erfolg", bilanziert Widmann. Ebenso der "Brotlauf" in Sulz: Am Firmenlauf im Sommer nahm auch ein Flüchtlingsteam teil. Das sei positiv wahrgenommen worden.

In Sulz richtet die evangelische Kirchengemeinde einen Mittagstisch ein (wir berichteten). Die Diakonie ist hier ebenfalls mit eingebunden. Widmann will dort auch ein Thema gestalten. Außerdem wird es im evangelischen Gemeindehaus mehrere Veranstaltungen der Diakonie zum Thema Integration, Migration und Flucht geben. Start ist am 30. Januar: Der Bürgermeister von Golzwo/Brandenburg, Frank Schütz, zeigt einen Film und berichtet, wie die Bürger auf die Ankunft der syrischen Familien reagiert haben und wie Integration gelungen ist. Ein weiterer Referent ist ein Crewmitglied des Rettungsschiffs Mission Lifeline. Der Oberbürgermeister von Lahr, Wolfgang Müller, spricht über seine Erfahrungen bei der Integration von Flüchtlingen, und der Journalist Arnd Brummer referiert über Migration.