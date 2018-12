Sulz. An der Einmündung Stuttgarter Straße/Rosenstraße ist es am Freitagmittag, gegen 12.45 Uhr, zu einem Vorfahrtsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war eine Autofahrerin von der Stuttgarter Straße in die Rosenstraße eingefahren und hatte dabei die Vorfahrt eines Verkehrsteilnehmers missachtete. Die Fahrerin und ihr Unfallgegner erlitten bei dem Crash leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10 000 Euro.