Sulz a. N. Vorbereitungen zur 1250-Jahr-Feier laufen an

Jürgen Huber stellte danach seine Überlegungen zum Anbau eines Multifunktionsraumes an die Turn- und Festhalle vor. Die 1969 eingeweihte Turnhalle und die Schule wurden von der damals noch eigenständigen Gemeinde Fischingen gebaut. Aktuell wird eine energetische Sanierung der Halle und der Schule vorbereitet.

In diese Maßnahme soll der Anbau des Multifunktionsraumes integriert werden. Die Halle soll am Giebel zur Neckarseite verlängert werden. Unterhalb des Raumes soll das Stuhllager untergebracht werden. Der Zugang soll über eine Tür aus der Halle erfolgen.

Neben der Treppe soll ein Plattform-Lift einen barrierefreien Zugang ermöglichen. Die Öffnung im Giebel auf der Neckarseite soll mit einer mobilen schalldämmenden Wand verschlossen werden, so können zwei Veranstaltungen gleichzeitig stattfinden. Bei Festveranstaltungen kann die Trennwand geöffnet und der Raum als Bühne genutzt werden. Der zusätzliche Raum würde zu einer Entspannung bei der Hallenbelegung vor allem in den Herbst- und Wintermonaten beitragen.

Die anwesenden Vereinsvertreter unterstützten den Vorschlag. Einer Gründung eines Fördervereins zur Unterstützung dieses Vorhabens stehen die Vereine positiv gegenüber. Bei einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 7. November, 19 Uhr, im Farrenstall sollen die Ideen den Fischingern vorgestellt werden. An diesem Abend soll auch über die weitere Entwicklung des Ortsteils und der Infrastruktur diskutiert werden. Bei einer weiteren Zusammenkunft der Vereinsvorstände soll zudem über ein zukünftiges Zusammenarbeitsmodell der Vereine gesprochen werden.

Ralph Weigand stellte seine ehrenamtlichen Arbeiten bei der Erstellung der Drainage am Fischinger Bauhof vor. In über 250 Arbeitsstunden hat er bis jetzt 800 Tonnen Fels abgetragen und abgefahren. Zum Betonieren benötigt er die Hilfe Freiwilliger. Diese werden über die Ortsverwaltung koordiniert. Rita Seitz informierte zum Schluss über geplante Änderungen am Waldspielplatz "Katzensteig".