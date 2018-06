Sulz a. N. Von der Quelle bis zum Strom

Während die einen die Instrumente für ein Orchester kennenlernten, kamen andere ins Schwitzen. In der Halle übte Schulleiterin Petra Plocher Tänze mit Schülern für verschiedene Stationen, an denen die Moldau vorbeikommt, ein. Start ist an der Quelle. Es geht durch den Wald, Jagdhörner erschallen. Der Fluss windet sich an einer Bauernhochzeit vorbei. Es wird Nacht: Im Mondschein führen die Mädchen einen Nymphen-Reigen auf. Gefährlich wird es schließlich an den Stromschnellen, bevor sich der Fluss beruhigt und als breiter Strom in Prag ankommt.