Sulz a. N. Von den alten Schriften fasziniert

Sulz. Im Dolmetschhaus beim Friedhof wurde er am 30. September 1948 geboren. Sein Vater Paul Müller hatte sich nach dem Zweiten Weltkrieg als Tierarzt in Sulz niedergelassen. Die Familie wohnte im oberen Geschoss des Hauses, darunter der damalige Bürgermeister Walter Wetzel, mit dem Paul Müller allerdings – im Gegensatz zu dessen Nachfolgern – nichts zu tun hatte.

Paul Müller, Zweitältester von fünf Geschwistern, besuchte die Volksschule, wechselte dann ins Pro-Gymnasium Sulz und ab der elften Klasse ins Gymnasium Horb über. Nach dem Abitur studierte er in Tübingen Englisch und Geschichte fürs Lehramt. Doch nach dem Staatsexamen entschied er, doch nicht Lehrer zu werden. Stattdessen übernahm er beim Schwarzwälder Boten in Oberndorf das Verlags- und Redaktionsarchiv. Als es aufgelöst wurde, ging er in den Ruhestand.

Ehrenamtlich hatte er sich zuvor schon betätigt, so in der katholischen Kirchengemeine. Er war viele Jahre lang Kirchengemeinderat. Auch heute noch engagiert er sich in der Seelsorgeeinheit: Müller hält als Laie Wortgottesfeiern in der Kirche.