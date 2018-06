Sulz a. N. Von Auswanderern, Mobbing und syrischen Flüchtlingen

Seit vielen Jahren organisiert sie für das Katholische Bildungswerk der Seelsorgeeinheit Empfinger Dießener Tal die Fischinger Gute-Nacht-Geschichten. Das Thema des Abends lautete diesmal "Heimat in der Fremde – fremd in der Heimat". Zuerst denke man bei dem Thema an Flucht, Asyl und Migration und Emigration. Das sei jedoch so alt wie die Menschheit. Angefangen von den Völkerwanderungen im 4. Jahrhundert bis in die heutige Zeit seien teilweise ganze Volksstämme unterwegs gewesen. Martin Petry, der mit seiner Gitarre und seinem Gesang den Abend musikalisch begleitete, stimmte mit dem Song "Über den Wolken" von Reinhard May die Besucher auf die Geschichten ein.

Vom Schicksal einer Auswandererfamilie erzählte Sabine Göhring vom Sulzer Kleider- und Tafelladen mit einem Ausschnitt aus dem Buch "Trümmerkind" von Mechthild Borrmann. Der von Sabine Göhring gewählte Ausschnitt spielt im Jahr 1946 in Lübeck. Klara hat versucht Bilder aus dem Familienbesitz auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Dabei wird sie erwischt. Sie ist der Willkür der Polizei ausgeliefert. Für den am Herz erkrankten Vater braucht die Familie Medikamente, doch diese gibt es auch nur auf dem Schwarzmarkt. Immer mehr wird ihr bewusst, dass die Familie in diesem Land keine Zukunft hat und die Entscheidung richtig ist, nach Spanien auszuwandern. Der Abschnitt zeigt, wie man sich fühlt, wenn man seinem Schicksal ausgeliefert ist und nicht weiß, wie es weitergeht. Er hat viele Parallelen zur Situation der heutigen Flüchtlinge.

Auf dem Lesesessel nahm Gabriele Reich, verantwortlich für das Integrationsprojekt "Begegnung" in Empfingen, Platz. Sie las aus einem Schulbuch die Geschichte "Der Gelbe Junge" von Peter Härtling. Es geht um einen Jungen aus Vietnam. Mark hat seine Eltern im Vietnamkrieg verloren. Nach einem Aufenthalt im Waisenhaus kommt er nach zwei Jahren mit einem Flugzeug nach Deutschland zu seinen Adoptiveltern. Rasch erlernt er die deutsche Sprache. In der Schule wird er aber von seinen Mitschülern gemobbt, und er wird auch gewalttätig angegriffen. Diese Erlebnisse machten ihn sehr traurig, und er fühlt sich fremd. Mark hat abends Albträume, von denen er denkt, sie werden nie aufhören.