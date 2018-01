Sulz a. N. Vom Staub befreit

Burghexe, Buzefalus und Hakenmann wurden von der Kutsche auf die Tische vor der Narrenstube getragen – und tatsächlich, es kam Bewegung in die drei Fasnetsgesellen, die von Zunftmeister Marcus Kaupp und Alexander Schlotterbeck vom Staub befreit wurden. Höhepunkt war das Narrenlied "Wenn Fasnet isch en Fischingen".

Für die Fischinger Zunft gibt es einige Termine, die Zunftmeister Marcus Kaupp bekanntgab. Bereits am kommenden Wochenende geht es rund: Am Freitag findet in Bergfelden ein Nachtumzug statt, am Sonntag, 14. Januar, der große Umzug. Dazu ist das Zunftballett am Samstag in Erlaheim aktiv.

Am 19. Januar ist in Rexingen Muggaball, am 20. Januar ist um 13.30 Uhr in Alpirsbach Kinderumzug, um 19 Uhr Fackelumzug. Am 21. Januar ist die Narrenzunft Sigmarswangen Gastgeber für den Sulzer Narrentag. Zum Nachtumzug nach Hochmössingen ist die komplette Zunft am 26. Januar aktiv. Am 27. Januar ist in Fischingen Kinderball, und am gleichen Tag geht es nach Aichhalden zum Zunftball.