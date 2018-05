Sulz a. N. Vom Samenkorn zur Bienenweide

Finanziell gefördert wird die Aktion "Grünes Klassenzimmer" von "Sulz engagiert" und der Verwaltung der Stadt Sulz. Und das nicht speziell nur in Holzhausen, Götz bietet das gleiche Programm bei den Grundschulen in Mühlheim und Fischingen an sowie an der Grund- und Werksrealschule Sulz/Empfingen/Vöhringen. Auch die Grundschule Hopfau/Dürrenmettstetten steht auf dem Plan und Götz war auch schon beim Kindergarten in Weiden aktiv.

Mit dieser Doppelschulstunde soll es noch nicht gewesen sein: Götz hat die Idee, mit den Schülern "Büschele" anzufertigen. Mit "Büschele" wird nicht nur der Holzbackofen befeuert, sondern in den Ästen und Zweigen haben Kleinlebewesen ihren Lebensraum.

Dass im Schulgarten auch viele Bienen unterwegs sind, hat mit der Bienen-AG der Grundschule zu tun. Ingrid und Theo Plocher sind dafür verantwortlich. Sie bringen den Kindern viel bei. Das passt natürlich perfekt zu den Obstbäumen und Blumen, die auf dem Gelände angepflanzt wurden. Bei einem der Apfelbäume hat Götz gesehen, dass er in diesem Jahr viel Früchte bringen wird. Er erlaubte den Kindern, dass, wenn es soweit ist, sich jeder einen Apfel holen kann – auch, wenn die Viertklässler dann schon die Grundschule verlassen haben. Deshalb wird diese Aktion für Dritt- und Viertklässler angeboten. Wird die Aktion weitergeführt, kommen alle Schüler im Laufe der Schulzeit in den Genuss einer solchen naturpädagogischen Doppelstunde. Außerdem kann sich Götz vorstellen, dass einige der Schüler die Umweltgruppe Holzhausen bei anstehenden Aktionen unterstützen. Es lohne sich immer, im Sinne der Natur aktiv zu sein.