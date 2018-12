Sulz a. N. Vom Genossenschaftsladen bis zur Arbeit im Archiv

Eine Ortschaft lebt auch davon, wie ihr Ortsbild gestaltet ist. In Sigmarswangen kümmerte sich Helga Radtke um die Grünflächen und Blumenbeete im Ort. Dank ihres grünen Daumens sahen diese immer gepflegt aus, lobte Hieber. Gepflegte öffentliche Flächen laden auch zum Verweilen ein. Eberhard Hauser und Hermann Trick sind die beiden Experten in Sigmarswangen für die Brunnenleitungen, Brunnentröge und Brunnenstuben. Sie haben sich der Pflege und dem Erhalt dieser Einrichtungen verschrieben. Immer wenn es darum geht, heraus zu bekommen, wo eine Brunnenleitung verläuft, können sie weiterhelfen. Dank ihres Engagements bliebe die Geschichte der örtlichen Brunnen erhalten.

Dieter Kuhring kümmert sich in Sigmarswangen ums Ortsarchiv. Gerd Hieber bezeichnete das Archiv als Seele des Ortes. Die Archivarbeit habe in den vergangenen 20 Jahr an Bedeutung gewonnen. Es sei gesellschaftlich sehr wichtig, die Archive auf dem Laufenden zu halten. Archivarbeit findet zumeist im Verborgenen statt. Kuhring hat in Sigmarswangen außerdem den historischen Kreis ins Leben gerufen, der sich um die Dokumentation alter Häuser und Gebäude kümmert.

Hieber bedankte sich bei den Geehrten und überreichte seitens der Stadt und der Ortsverwaltung Geschenke.