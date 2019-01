Sulz a. N. Volles Programm für Hofnarren

Zahlreiche Termine stehen an: Gleich am Wochenende ist in Bergfelden die Narrenparty (11. Januar) und der Kindershowtanznachmittag (12. Januar). Am Abend geht es zum Brauchtumsabend nach Hochdorf und einen Tag später ist der große Umzug in Hochdorf. Am 18. Januar sind die Hofnarren beim Brauchtums­abend in Rangendingen, am 19. Januar sind sie daheim Gastgeber des Kindertanzfestivals und der Hofnarrenparty.

Es folgt der Dämmerumzug in Dettensee (26. Januar). Weitere Termine sind der Hexenball in Wiesenstetten (2. Februar), der Umzug in Ofterdingen (3. Februar), die Narrenparty in Altheim (9. Februar) und der Umzug in Albstadt (10. Februar). Die Zunftgarde nimmt am Showtanzabend in Owingen (15. Februar) teil, es folgen die Hallenfasnet in Rottenburg (16. Februar), der Umzug in Frommern (17. Februar) und das Fasnetswochenende in Vöhringen (22. bis 24. Februar). Die Garde ist am 22. Februar beim Showtanzabend in Freudenstadt. Am Schmotzigen ist Kindernachmittag im Sportheim der SG Mühlheim-Renfrizhausen, am Abend Narrenparty und Wagenparty. Es folgt der Narrenball in Vollmaringen (1. März), der Umzug in Heiligenzimmern (2. März), der Umzug in Empfingen (Fasnetssonntag), der Umzug in Dornhan (Rosenmontag) und der Umzug in Ergenzingen (Fasnetsdienstag).

Das Narrenendzeitspektakel ist am Fasnetsdienstag ab 18 Uhr in Mühlheim.