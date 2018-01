Sulz a. N. Viertklässler pflanzen regelmäßig Obstbäume

Diesmal waren es zwei alte, klimarobuste Sorten – ein Tulpenapfel und ein Welschisner. Wenn die Bäume stabile, ertragreiche Kronen ausgebildet haben werden, befinden sich die betreffenden Kinder schon in der Berufsausbildung. Deshalb hätte Lothar Ellinger von den Bergfelder Streuobstfreunden die Kinder beim Pflanzen gerne ein paar Äpfel derselben Sorte probieren lassen, damit sie zeitnah erfahren, was sie da pflanzen. Die Äpfel waren aber aufgrund der katastrophalen Ernteausfälle nirgends zu bekommen.

Das Pflanzen von Obstbäumen auf Streuobstwiesen sei eine Generationenaufgabe, so Ellinger, die in den vergangenen Jahrzehnten zu wenig wahrgenommen worden sei. Ändere sich dies nicht grundlegend, werde es nach einer Statistik des Landes bis zum Jahre 2050 keine nennenswerten Streuobstbestände mehr geben.

Allein auf Sulzer Gemarkung würde in den nächsten 20 Jahren weit mehr als die Hälfte der Bäume, also mehrere tausend, allein altersbedingt verschwinden. Bei der "Aufforstung" von Streuobstbeständen beziehungsweise deren Neuanlage müssten neue, fantasievolle und zukunftsorientierte Wege beschritten werden. Nach Auffassung des Bergfelder Baumwarts würde es zum Beispiel Sinn machen – vergleichbar mit der kommunalen Ausweisung von Bauerwartungsland – manche Wiesen als Streuobstwiesen-Erwartungsland auszuweisen. Das erfordere aber, so wie es für die soziale und ökonomische Zukunftssicherung selbstverständlich sei, die Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Mittel und die Schaffung von Personalstellen. Ehrenamtlich tätige Baumpfleger könnten hier ein kleines Rädchen im Getriebe sein.