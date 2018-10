Sulz a. N. Viermal "Carmen" auf dem Schlosshof

Das Wetterrisiko wird gemindert, weil schnell in die Stadthalle in Sulz ausgewichen werden kann. Das war erstmals vor zwei Jahren bei "Don Giovanni" der Fall. Drohende Gewitter und anhaltender Regen ließen eine Freiluftaufführung im Glatter Schlosshof nicht zu. Die Entscheidung, unters Dach zu flüchten, fiel allerdings erst anderthalb Stunden vorher, erinnert sich Gnass. Der Umzug von Orchester, Chor und Solisten in den Backsteinbau funktionierte. Das nächste Mal will Gnass die Ausweichtechnik gleich in der Stadthalle installieren lassen. Mit der Akustik hat er dort kein Problem.

"Wann findet das nächste Mal wieder die Oper in Glatt statt?", fragte kürzlich ein Karteninteressent aus dem Kreis Tübingen. Der Kartenvorverkauf hat noch nicht begonnen. Start ist ab Januar 2019. Die Termine für die Aufführungen in Glatt stehen fest: Die sind am 19./20. Juli und am 26./27. Juli. Es gibt damit einen Termin zusätzlich.

200 Mitwirkende werden an der Oper beteiligt sein, angefangen von den Akteuren bis zu den Helfern der Feuerwehr, des DRK und der örtlichen Vereinen. Finanziert wird die Veranstaltung über Spenden, öffentliche Fördermittel – die Stadt Sulz stellt auch einen Betrag zur Verfügung – und Eintrittspreise. "Ich hoffe, damit auszukommen", meint Gnass. Er selber ist nach wie vor hoch motiviert und engagiert dabei: "Ich bin überzeugt, dass es die Opernfestspiele in 50 Jahren noch gibt. Sie werden mich überleben."