Sulz a. N. Viele Stimmen sorgen für gelungenes Kirbefest

Sulz-Sigmarswangen (ah). Das Gemeindezentrum in Sigmarswangen war am Samstag herbstlich geschmückt. Die Sänger machten aus der Halle eine gemütliche Weinstube, wobei es an diesem Tag nicht nur ein Viertele gab oder ein Schorle, sondern auch ein frisch gezapftes Bier gehörte zu den Wünschen der Gäste. Bei der traditionellen Kirbe des Gesangvereins Sigmarswangen stehe die Gemütlichkeit im Mittelpunkt, machte der Vorsitzende Wilfried Kühne deutlich.