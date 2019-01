Sulz a. N. Viele schöne Touren auf dem Plan

Sulz. Am Sonntagnachmittag trafen sich die Wanderer auf dem Wöhrd-Parkplatz in Sulz zum Start ins Wanderjahr 2019. Zunächst ging es mit dem Auto hinauf zum Wanderparkplatz am Viehweg. Von dort startete die zehnköpfige Gruppe mit Wanderführer Armin Konrad mit dem Ziel Steingartenhütte. Die Strecke führte durch den Hochsträß, vorbei an der Biogasanlage auf die alte Römerstraße. Armin Konrad berichtete über Biogasanlage, Pfauhof und Hengstetter Brunnen, der an die frühere Ortschaft erinnert. Weiter ging es zum Viehaus, wo früher die Sommerweide der Sulzer Bauern lag. Auch hierzu gab es ausführliche Erklärungen.