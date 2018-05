Sulz a. N. Viele Jahre in der Kommunalpolitik aktiv

Am 21. Mai 1943 wurde er in Neu-Pasua im ehemaligen Jugoslawien geboren. 1950 flüchtete seine Familie nach Deutschland. Bekannte waren in einer Flüchtlingsunterkunft in Gechingen untergekommen. Dorthin wollten auch die Fleiners. Also gaben sie als gewünschtes Ziel bei der Einreise Gechingen an. Doch bei der zuständigen Behörde wurde das ähnlich klingende Hechingen als Wunschort eingetragen. Da Glatt damals zum Landkreis Hechingen gehörte und eine Wohnung für Flüchtlinge bereitstand, zog die Familie dort ein. Seither ist Fleiner ein Glatter.

Nach seiner Schulzeit in Glatt begann der junge Mann eine Ausbildung als Buntweber. Weil es mit der Textilindustrie bergab ging, verschlug es Fleiner in die Metallverarbeitung. 1969 heiratete er, kurz darauf wurde Tochter Claudia geboren. 1972 begann Helmut Fleiner dann im Berufsförderungszentrum in Essen seine Umschulung zum Datenverarbeitungskaufmann. Sohn Jens erblickte im 1974 das Licht der Welt. Von 1974 bis zu seinem Ausscheiden war Helmut Fleiner bei Leuco in der IT-Abteilung angestellt. 2007 verstarb seine Frau.

Von 1971 bis 1974 war Helmut Fleiner Gemeinderat in der damals noch eigenständigen Gemeinde Glatt. Nach der Eingemeindung 1975 wurde er in den Ortschafts- und Gemeinderat gewählt. Bis 1980 war Fleiner Mitglied des Sulzer Gemeinderats. Von 1989 bis 2014 begleitete er das Amt des Glatter Ortvorstehers. Nach einer längeren Pause wurde er 1994 erneut in den Gemeinderat gewählt. Diesem gehörte er bis 2014 an. Für seine Verdienste und das Engagement für die Stadt wurde ihm im April 2016 die Bürgermedaille der Stadt Sulz verliehen.