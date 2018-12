Sulz a. N. Viele hochkarätige Ehrungen

In den vergangenen 40 Jahren war Lohmiller als Musiker, Übungsleiter, Schriftführer und vieles mehr engagiert. Er gestalte nicht nur Alphörner, sondern auch Dekomaterial für diverse Feierlichkeiten. Zuletzt waren es Holzsterne. Bettinger konnte gar nicht alles aufzählen, was er sich notiert hatte. Er bat Lohmiller auf die Bühne und überreichte unter dem Beifall der Musiker und des Publikums die Kreisverbandsehrenmedaille in Silber mit Urkunde.

Der Ehrungsblock hatte weitere hochkarätige Ehrungen zu bieten. Alexander Däuble ist aktiver Musiker und hinter den Kulissen aktiv. Auch für das Engagement als stellvertretender Vorsitzender gab es vom Blasmusikverband Baden-Württemberg die Fördermedaille in Bronze für insgesamt zehnjährige Tätigkeit.

Auch Sandra Schlotterbeck musiziert und engagiert sich für ihren Verein. Sie bekam vom Kreisverband Rottweil-Tuttlingen das Kreisverbandsehrenzeichen in Silber mit Urkunde, ebenso Jugendleiterin Saskia Schlotterbeck. Sie macht sich für den Nachwuchs stark und gehört zu den Gründern der "Mühlbachtalbande", der Jugendkapelle Mühlheim-Renfrizhausen. Für seine aktive Tätigkeit als Musiker bekam Markus Erlenmaier die Ehrennadel des Blasmusikverbandes für 20-jähriges aktives Musizieren.