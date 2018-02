Sulz a. N. VHS spannt Bogen vom Reihentanz bis zu hungrigen Blutegeln

Sulz. Folgende Kurse bietet die Volkshochschule Sulz an: Präsentation mit PowerPoint, zwei Montage, 19. und 26. Februar, jeweils von 19 bis 22 Uhr in der Schulungsstätte in Sulz-Sigmarswangen, Untere Dorfstraße 14/1. Entsprechende PC-Grundkenntnisse werden vorausgesetzt. Leitung: Eberhard Schieker. Italienisch A2, Start am Dienstag, 20. Februar, zwölf Termine, jeweils von 19.30 bis 21 Uhr, in der Elly-Heuss-Knapp-Schule in Sulz. Dieser Folgekurs baut auf dem erworbenen Sprachschatz auf und eignet sich ebenfalls für Wieder-/Quereinsteiger. Leitung: Piera Fabbri-Kranz. Rückentraining an Geräten, Start am Mittwoch, 21. Februar, zehn Termine, jeweils von 19 bis 20 Uhr, in der Praxis Physio Plus Schirle, Bahnhofstraße 40, in Sulz. Training mit Gewichten, Kraft- Ausdauer-Training unter fachlicher Anleitung. Leitung: Team Schirle. Line Dance für Anfänger, Start am Mittwoch, 21. Februar, acht Termine, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr, im Café Ambiente in Sulz, oder Line Dance für Fortgeschrittene Start am Mittwoch, 21. Februar, acht Termine, jeweils von 20.30 bis 22 Uhr, im Café Ambiente in Sulz. Tanzen trainiert Ausdauer, Koordination, Konzentration und die Beweglichkeit des Körpers. Man braucht keinen Partner. Leitung: Nelly Billes. Medizinische Blutegel – Gleichzusetzen mit einer biologischen Apotheke? Ein Vortrag am Mittwoch, 21. Februar, von 19 bis 20 Uhr in der Elly-Heuss-Knapp-Schule in Sulz. Dozent: Tanja Mattes, Gebühr acht Euro. Autogenes Training, Start am Donnerstag, 22. Februar, acht Termine, jeweils von 17.45 bis 18.45 Uhr, im Gymnastikraum der VHS Sulz. Leitung: Ute Schroth. Vortrag über den Orientmaler Gustav Bauernfeind: Herkunft, Familie, Ausbildung, Studium. Am Donnerstag, 22. Februar, von 19.30 bis 21 Uhr im Bauernfeindmuseum, Untere Hauptstraße 5, in Sulz Der am 4. September 1848 in Sulz geborene Künstler Gustav Bauernfeind gilt als der bedeutendste deutsche Orientmaler des 19. Jahrhunderts. Die teilweise großformatigen Werke erzielen heute bei internationalen Auktionen Preise in Millionenhöhe.Vortrag mit Peter Vosseler und Richard Weinzierl, Gebühr fünf Euro. Deutsch für Anfänger ohne Vorkenntnisse A1, Start am Freitag, 23. Februar, 15 Termine, jeweils von 9 bis 10.30 Uhr im Unterrichtsraum der VHS Sulz. Der Kurs richtet sich an Teilnehmer, die die deutsche Sprache erlernen möchten und über keine Vorkenntnisse verfügen. Leitung: Sabine Landmann, Gebühr 135 Euro. Macht der Gedanken – Kraftquellen erkennen und mobilisieren. Ein Seminar am Samstag, 24. Februar, von 13 bis 18 Uhr in der Elly-Heuss-Knapp-Schule in Sulz. Manchmal vermutet man, dass viel mehr in einem steckt – aber "wie finden wir den Weg und den Mut dorthin?" Diesen und anderen Fragen der Persönlichkeitsentwicklung soll auf den Grund gegangen werden. Im Vordergrund stehen Entspannungstechniken kombiniert mit Wissensvermittlung. Leitung: Helmut Roeßle, Gebühr 30 Euro.