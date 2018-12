Sulz a. N. Vertraute Lieder frisch aufbereitet

Mit "Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen" im prachtvollen Power-House-Stil, arrangiert von Trompeter Milo Paplovic, gelang dem Ensemble ein vielversprechender Auftakt. Die vierköpfige Trompetenriege konnte dann bei "Es ist ein Ros’ entsprungen" mit ganz eigenem Schwung und Schneid glänzen. Nach dem Count Basie-Klassiker "After the Rain" folgte temperamentvoll mit "Jingle Bells" eines der bekanntesten Winterlieder. Klar, dass der ein oder andere Zuhörer vergnüglich mitsummen wollte.

Mit einem längeren Solo brachte sich hier Frank Greiner gewandt auf der Posaune ein. Er führte zudem mit Witz und viel Kenntnis durch das Programm.

Mit dem angerockten Song "Mercy, Mercy, Mercy" war mit dem österreichischen Pianisten Joe Zawinul auch einer der einflussreichsten Jazz-Musiker des 20. Jahrhunderts vertreten. Hier bezauberte Sängerin Jenny Sprenger-Müller mit Ausdruckskraft. Viel Beifall bekam die Solistin auch für ihre Interpretation von "Let it Snow". Mit ihrer klaren Stimme sang sie die tiefen, wie auch die hohen Töne in himmlischer Leichtigkeit.

Solistinnen Jenny Sprenger-Müller und Desiree Maurer begeistern das Publikum

Auch die zweite Solosängerin des Abends, Desiree Maurer, gab nicht nur einen optischen Farbtupfer ab. Als beherzte Vokalistin ist sie in Sulz schon längst keine Unbekannte mehr. Den "Christmas Song", bekannt geworden durch Nat King Cole, und Mariah Careys "All I Want for Christmas is You" machte Desiree Maurer zu ihren eigenen Songs. Der in lila Licht getauchte Altarraum wurde zur Bühne für das Ensemble um die charmante Sängerin. In zahlreichen Soli konnten die Gäste die einzelnen Instrumentengruppen entsprechend hören.

Im Arrangement von Mike Lewis kam der "Sleigh Ride" beschwingt in Fahrt. Mit nicht weniger vorwärtstreibendem Groove, aber etlichen Takt- und Tempowechseln bestückten Uli Röser und seine Big Band ihr virtuoses "Winter Wonderland".

Bei „Wish you Love“, dem vertrauten Whitney Houston-Liebeslied, swingten die Musiker zunächst graziös, bevor der Saxofon-Clan ziemlich schräge Harmonien zu intonieren hatte. Mit eigenwilligen Ideen und kantigen Soli trugen die Posaunen bei "Santa Claus" entscheidend zum Hörvergnügen bei. Bei den rockigen Nummern griff der bewährte Bassist Detlef Kuhn zur Gitarre. Für den adäquaten Rhythmus sorgten zudem Martin Schmidt an den Drums und Uwe Neiber am Klavier.

Mit "Felice Navidad" verabschiedete sich die Big Band. Als Zugabe gab es noch ein fröhlich-beschwingtes "Cute" von Jazzer Neal Hefti mit auf den Nachhauseweg.