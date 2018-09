Sulz a. N. Vermisster: Angehörige verteilen jetzt Flugblätter

Die Flugblätter hängen nun an vielen Punkten in der Stadt. Außerdem waren die Angehörigen bereits mehrfach im Sulzer Polizeirevier und auch in der Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten. Sie hoffen natürlich auf ein glückliches Ende der Suche und geben die Hoffnung nicht auf: "Wenn sie irgendwas wissen oder ihn sehen, dann rufen Sie bitte sofort die Polizei an. Wir sind um jeden Tipp und jede Hilfe dankbar", sagt Rosalba Fera, die Nichte des Vermissten.

Zuletzt wurde der 63-Jährige am Montagnachmittag zusammen mit einem anderen Mann am Kiosk "Bootssteg" in der Sulzer Innenstadt gesehen. Danach verliert sich seine Spur. Die Polizei schließt auch nicht aus, dass der Mann vielleicht in den Neckar gefallen sein könnte. Fakt ist, dass bereits Flussufer sowie Überläufe abgesucht wurden - ohne Ergebnis.

Nach Bekanntwerden des Verschwindens war am Dienstag ein Man-Trailer-Hund der Polizei im Einsatz. Dieser hatte zwar eine Spur des 63-Jährigen gefunden, diese im Laufe des Tages aber wieder verloren. Deshalb, so Polizeipressesprecher Thomas Kalmbach, sei die Suche zunächst wieder eingestellt worden. Am Donnerstagnachmittag kommen nun erneut Man-Trailer-Hunde der Polizei zum Einsatz, da auch der Einsatz des Hubschraubers nicht erfolgreich war.