Sulz a. N. Verkaufsoffener Sonntag mit Zirkus und Essen

Geöffnet hatte auch die Neckarwerkstatt, die ein Ratespiel für Kinder und eine Hannikelfigur, bei der die Kinder auf den Hut zielen mussten, bereit hielt. Den ganzen Nachmittag über herrschte in der Innenstadt reiches Treiben. Auch die Autohäuser Roth, Blocher und Schmid konnten sich über zahlreiche Interessenten an ihren neuen Modellen freuen. Und in den Geschäften tummelten sich die Besucher, so dass der verkaufsoffenen Sonntag zu einem rundum gelungenen Event wurde.