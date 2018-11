Sulz a. N. Vergessene Väter der Demokratie

Die Revolution verlief andernorts erfolgreicher. In Schramberg hätten die Räte den Acht-Stundentag in Industriebetrieben eingeführt, in Rottweil richteten sie ein städtisches Wohnungsamt ein. Von solchen Erfolgen konnten die Oberndorfer und Sulzer eigentlich nur träumen. Sie hatten zum einen mit den wenig effektiven Bezirkskonferenzen einen anderen Weg gewählt. Zum anderen kamen die Sulzer gegen den Schultheißen nicht an. Die Elite mit Malmsheimer und dem damaligen Oberamtmann seien "absolute Reaktionäre" gewesen.

Die Revolution endete in einer parlamentarischen Demokratie, nachdem sich die Räte am 16. Dezember 1918 in Berlin selber abgeschafft hatten: "Sie gaben die Macht an das Volk zurück, in dessen Namen sie gehandelt hatten." Darin sieht Schätzle deren historische Leistung. Die Räte seien überzeugt gewesen, die parlamentarische Demokratie "ist die uns angemessene Regierungsform". Der Redner appellierte am Schluss: "Wir dürfen sie kein zweites Mal enttäuschen."

In den Zusammenhang kann auch die Ausstellung der Kunststudenten gestellt werden. Ihre Werke mahnen vor einem Rechtsruck der Gesellschaft. Sie richten sich gegen Hetze, Fremden- und Frauenfeindlichkeit. Dass sich rechtsradikale Gesinnung heute wieder äußert, sei jedoch nichts Neues, sagte Cordula Güdemann, Professorin an der Akademie der bildenden Künste in Stuttgart. Sie sprach von "geistigen Brandstiftern", die sie nicht zuletzt bei der AfD sah. Sie stellte einen Zusammenhang zwischen Gewalt und Flüchtlingshetze her. "In einem solchen Land wollen wir nicht leben", betonte die Professorin.

Stephen Dillemuth von der Kunstakademie München erinnerte an die Reichspogromnacht vor 80 Jahren. Man brauche nicht zu glauben, dass die heutigen Nazis freundlicher seien. Faschismus dürfe nicht mehr vorkommen, deshalb sei im Hochschulbetrieb auch die "Gruppe gegen rechts" gegründet worden. Mit Malerei, Skulpturen, Film, Texten bis hin zur Fotografie suchten die Kunststudenten unterschiedliche künstlerische Formen.

Bürgermeister Gerd Hieber hatte zuvor ein Grußwort gesprochen. Mit seinem Vortrag habe Klaus Schätzle versucht, eine Lücke in der Stadtgeschichte zu schließen. Das, so Hieber, "haben wir gerne unterstützt."