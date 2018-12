Sulz a. N. Vereinsmeister

Zu den Höhepunkten im Vereinsjahr des Schützenvereins Sulz gehört die Ermittlung des Schützenkönigs. Mit dem Kleinkaliber, aufgelegt auf die Entfernung von 50 Meter, kämpften die Teilnehmer um den Titel der über die kommenden zwölf Monaten auch seine Pflichten mit sich bringt. Der Schützenkönig ist bei allen Veranstaltungen dabei und präsentiert mit der Schützenkette den Schützenverein Sulz.

Eine besondere "Ehre" ist es auch, beim Wettbewerb in einem Jahr die Schützenkameraden mit Getränken zu versorgen. Neben dem Schützenkönig wurden die weiteren Platzierungen ermittelt: 1. Ritter ist Ralf Maier, 2. Ritter Carsten Hess, und Ralf Kugel ist der Knappe. Der gesamte Wettbewerb lief unter der Regie von Schützenmeister Jörg Schaumann ab, der auch die Standaufsicht unter sich hatte.

Die Siegerehrung und die Auswertung der Schießscheiben nahm Jörg Schaumann, unterstützt von Oberschützenmeister Hans-Georg Schaaf, vor, der dazu dem neuen Schützenkönig die Schießnadel überreichen durfte. Die Schießnadel ist eine bleibende Erinnerung die der Sieger nach seiner Amtszeit behalten darf. Bei der Weihnachtsfeier wurden zudem die Vereinsmeister in den verschiedenen Disziplinen geehrt und durften Urkunden in Empfang nehmen. Geschossen wurde in zwölf Disziplinen mit 51 Starts.