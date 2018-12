Sulz a. N. Vereinsauflösung: "18er" wollen nur noch Musik machen

Neben dem einstimmigen Beschluss wurden Reinhold Asprion und Thomas Maier zu Liquidatoren bestellt, die zum 1. April den Verein abwickeln sollen. An der örtlichen Fasnet sind die "18er" musikalisch wie gewohnt dabei. Es werden die Einladungen nach Bildechingen und Gruol wahrgenommen, und natürlich sind alle am 16. und 17. März 2019 beim Weltcupfinale in Schonach dabei. Die "18-Stunden-Musiker" gehören zu den auserwählten Partnern des Veranstalters, umso mehr nachdem im Vorjahr eine andere Guggamusik ausschied. "Back to the Roots" nennt Maier das Motto für die Zukunft, nur noch Guggamusik machen im Vordergrund steht.