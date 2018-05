Sulz a. N. Verein Treue gehalten

Alle Mitglieder, egal ob aktiv oder passiv, seien wichtig, betonte Vorsitzender Sascha Horr. Es werde jegliche Unterstützung benötigt, um den Verein so lange wie möglich am Leben zu halten.

Seit zehn Jahren gehören Martin und Stefan Weigold, Anna Lena und Lukas Weigold, Leonie und Manuel Schweikert sowie Martin, Manuel und Stefanie Schulze dem Verein an. Für 20 Jahre wurden Sonja und Lisa Höhn, Paul Reinisch, Heiko Donauer, Alexander Kneissler, Thomas Schmid und Uli Weigold geehrt. 30 Jahre dabei sind Hartmut Eberhardt, Caroline Fuentes, Thomas Mutschler und Matthias Beck. Zu den "Männern und Frauen der ersten Stunde" zählen Gottlob Müller, Otto Mutz, Manfred Mutschler, Andrea Wahl, Albert Beck, Manfred Hetzel, Thomas Knöpfle und Frank Ziegler. Sie waren bei der Vereinsgründung am 20. April 1978 eingetreten. Horr fand es schade, dass so viele Urkunden und Geschenke an den Abend nicht entgegen genommen wurden. Sie werden aber nachgereicht.