Sulz a. N. Ursachenforschung für Probleme ist oft Detektivarbeit

Ihr bisheriger beruflicher Werdegang zeigte keinesfalls in diese Richtung. Geboren in Sindelfingen, erlernte sie nach der mittleren Reife den Beruf der Zahnarzthelferin, der sie eigentlich nie ganz erfüllte. Umwege über andere Branchen führten sie 1998 nach Sulz in einen Metallbetrieb.

Bereits als zweijähriges Kind fühlte sie sich zu Pferden hingezogen, erzählt sie, und über eine Reitbeteiligung kam sie zu ihrem ersten eigenen Pferd, einem Isländer. Jahre später war es dann ein stämmigerer Schwarzwälder, zu dem sie bis zu seinem Tod ein inniges Verhältnis hatte. Die Tierliebe zeichnet sie aus. So denkt sie auch gerne an ihre zeitweilig familienbedingten Jahre auf einem großen Bauernhof mit 130 Rindern zurück. Sie mochte die Arbeit mit den Tieren. Dies und ihr eigener Hund Farel, ein Straßenhund aus dem Tierschutz stammend, waren schließlich der Schlüssel zu ihrem Glück, wie sie sagt.

Beim Spazierengehen beobachtete sie, wie ihr Farel ohne erkennbare Verletzung lahmte. Die Tierärztin empfahl die Physiotherapie. Und hier machte es "Klick". Im Institut für Tierheilkunde in Viernheim absolvierte sie das entsprechende Studium mit Praxisseminaren. Hilfreich unterstützt wurde sie durch die damalige Physiotherapeutin ihres Hundes, mit der sie heute zusammenarbeitet.