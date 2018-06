Sulz a. N. Urlaubsgefühle am "Neckarstrand"

Sulz. Wer noch mitmachen will, sollte sich sputen. Am kommenden Freitag ist Anmeldeschluss.

Eine Woche nach dem Neckar- und Kinderfest startet die vor drei Jahren von Birgit Stiehle initiierte Aktion. Der Turnverein Sulz macht am 21. Juli den Anfang mit dem Musiker Stephen Dodds aus Nordstetten. Am Freitag, 27. Juli, gestaltet der Partnerschaftsverein Global einen französischen Abend. Für Samstag, 28. Juli, hat sich der VfR Sulz angemeldet, und am Sonntag, 29. Juli, versucht es nochmals die Volkstanzgruppe Sulz. Sie hatte im vergangenen Jahr Pech mit dem Wetter: Ihre Veranstaltung fiel buchstäblich ins Wasser.

Neu dabei ist in diesem Jahr am Freitag, 3. August, die Feuerwehr Sulz, einen Tag später ist der Arbeitskreis Asyl Veranstalter. Die Narrenzunft folgt am Samstag, 18. August. Eventuell will Birgit Stiehle noch einen Tag übernehmen.