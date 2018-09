Sulz a. N. Unterwegs in wildromantischer Schlucht

Zunächst führte der Weg entlang am Rotbach, vorbei an Klopfsägen hinab ins Tal. Dort stand die Besichtigung einer vorindustriellen Seilerei an. Danach ging es dann weiter zum Hofgut Sternen, mit Uhrenhaus und Glasbläserei.

Eine kleiner Abstecher zur nahegelegenen St.-Oswald-Kapelle folgte als nächstes. Die Kapelle aus dem Jahre 1148 gilt als eine der ältesten erhaltenen Kapellen im Schwarzwald. Besondere Aufmerksamkeit erregte die Beinkammer, in welcher die ausgebleichten Knochen und Schädel von Generationen ansässiger Verstorbener gestapelt sind.

Nach einem in der Kapelle gesungenen "Großer Gott wir loben Dich" startete die Albvereinsgruppe dann die Tour in die Ravenna-Schlucht. Unter der 37 Meter hohen Eisenbahnbrücke ging es in die eineinhalb Kilometer lange Schlucht und 150 Höhenmeter hinauf. Entlang an Wasserfällen, Felsgallerien und über Brücken, vorbei an alten Klopfsägen, Löffelmühlen und Getreidemühlen, stiegen die Wanderer durch die wildromantische Schlucht.