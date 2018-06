Sulz a. N. Unternehmen wächst stetig

Sulz–Holzhausen (ah). Die Holzhauser Firma Kipp hatte beim Azubi-Infotag am gestrigen Freitag über Ausbildungsmöglichkeiten im Unternehmen informiert. Personalleiter Bernd Plocher und Firmenchef Heinrich Kipp und sein Sohn Niklas wissen, dass eine wachsende Firma qualifizierte Menschen in allen Bereichen braucht. So müssten die Anforderungen bei den leitenden Mitarbeitern genauso stimmen wie bei den Mitarbeitern, die in der Fertigung die geforderte Qualität herstellen.