Sulz a. N. Umleitungs-Drama hat bald ein Ende

Am gestrigen Mittwoch ist mit der Fahrbahnmarkierung begonnen worden. Zwei E-Biker radelten schon mal auf der neuen Straße nach Glatt. Die Autofahrer müssen sich noch etwas gedulden. Erst am Freitag werden die Absperrungen abgebaut. Von Samstag an könne der Verkehr ungehindert rollen, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts Rottweil.

Für den Brückenbau, mit dem die Sanierung begonnen wurde, entstanden Baukosten in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro. 2,6 Millionen Euro kostete der Abschnitt zwischen Hopfau und Glatt. Die Kosten für den Bauabschnitt II der Glatttalstraße zwischen Glatt und Neckarhausen sind mit 3,1 Millionen Euro veranschlagt.