Sulz a. N. Überdimensionale Stufen in der Wand

Bei der Besichtigung vor Ort zeigten die Brüder Kaltenbach an markanten Punkten auf dem Gelände den Verlauf der geplanten Bermen. Um einen besseren Eindruck zu erhalten hatte die Firma ein 3D-Modell im Maßstab 1:100 anfertigen lassen. Bei diesem Modell lässt sich der Ist-Zustand mit dem Modell des Planzustands austauschen.

Anhand dieser Methode konnten die Ortschaftsräte die geplante Veränderung nachvollziehen.

Wichtig war auch die Frage, wann mit der Bepflanzung einer Berme begonnen wird. Wenn eine Berme fertig sei, werde mit der Bepflanzung nach den Auflagen aus der Genehmigung begonnen, sagte Armin Kaltenbach.

Für Ralf Kreher stellte sich die Frage nach den Auswirkungen auf den Staubaustrag aus dem Gelände. Eine verlässliche Aussage dazu konnte nicht gemacht werden.

Zurück im Rathaus hatten die Ortschaftsräte über ein Baugesuch eines Einfamilienhauses in der Beethovenstraße zu beraten. Seitens eines Anliegers gab es einen Einspruch zur Planung, da er den Abstand der Garagenwand mit Fenster zur Grenze von 2,50 Meter für zu gering hielt. Da keine Befreiungen zum Bebauungsplan vorlagen, stimmte der Ortschaftsrat dem Baugesuch zu.

Vom zweiten Steinbruch auf Fischinger Gemarkung, der Firma Gfrörer, lag ein Antrag zur Einleitung des Oberflächenwassers vom Betriebsgelände in den Bolzgraben vor. Derzeit wird das Oberflächenwasser in einem Teich gesammelt und dem Bolzgraben zugeführt.

Dies führte in der Vergangenheit dazu, dass das über den Bolzgraben in den Neckar eingeleitete Wasser zu einer Eintrübung führte. Um dies zu verhindern, soll eine zusätzliche Filteranlage eingebaut werden. Über eine Sandfilterschicht, die mit Schilf und Teichpflanzen, die die Filtration unterstützen, bepflanzt ist, wird das Oberflächenwasser gereinigt, so dass die Schwebstoffe zurückgehalten werden. Da immer mehr Flächen auf dem Betriebsgelände versiegelt werden, stellte sich für Hubert Breisinger die Frage, ob die Filteranlage dafür ausgelegt sei.

Um die offenen Fragen zu klären, regte das Gremium an, ebenfalls einen Vorort-Termin zu vereinbaren. Generell sollte das Thema Wasserführung im Bolzgraben und vor allen Dingen die Entwicklung der eingeleiteten Wassermengen, nicht nur vom Steinbruch, sondern auch von Empfingen her und von der Straßenentwässerung beraten werden.